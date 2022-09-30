В Унече пьяный вор забыл, где устроил схрон

В Унече подозреваемый в краже из частного дома спьяну забыл, где спрятал награбленное.

Как сообщает УМВД по Брянской области, подозреваемый забрался в дом местного жителя, разобрав кровлю, и украл чугунные фрагменты печи, плиту, посуду и одежду.

По версии следствия, он признался в краже и рассказал, что в момент ее совершения был пьян.

Выбравшись из чужого дома, он вскоре понял, что с мешком далеко не уйдет, и решил сжечь одежду, а остальное пока припрятать. А протрезвев, так и не смог вспомнить, где устроил схрон с добычей.