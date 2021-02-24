В Унечском районе алкоголик украл с пилорамы наковальню

На вырученные деньги мужчина накупил спиртного.

В селе Писаревка Унечского района задержали серийного грабителя. Им оказался 32-летний местный житель.

Пьющий мужчина обокрал сразу нескольких односельчан. Так, из дома одного из них он вынес 30 тысяч рублей, телефон, два триммера, шуруповерт, водяной насос и флягу.

С территории пилорамы грабитель украл наковальню, тиски и флягу.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на пилораму, обнаружила неподалеку тайник с украденными вещами и задержала вора. Часть вещей он успел продать, чтобы купить алкоголь.

Жителю Писаревки грозит до шести лет заключения.