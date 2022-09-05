Виновным в ЧП на брянском предприятии сочли начальника цеха

Государственная инспекция труда в Брянской области завершила расследование ЧП на одном из предриятий Брянска, специализирующемся на производстве оборудования.

Ранее при проверке герметичности оборудования пострадали два его работника — слесари, которые проверяли герметичность оборудования. Оба получили травмы лица и ушибы головного мозга.

Согласно выводам комиссии, несчастный случай был связан с производством.

Виновным в нем комиссия назвала начальника цеха, который не осуществлял дожного контроля над безопасностью на производстве. Он будет привлечен к ответственности.