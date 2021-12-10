Водителя микроавтобуса оштрафовали после публикации в интернете

Мужчина управлял микроавтобусом с телефоном в руках

В начале декабря в местном паблике появился пост о том, что водитель маршрутки пользуется телефоном во время движения. Сотрудники ГИБДД Брянска установили 37-летнего автовладельца Peugeot Boxer.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол и назначили штраф в сумме 1500 рублей.