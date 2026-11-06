Брянский ансамбль «Россияне» привёз десять наград из Владикавказа

2026, 06 ноября 09:56

Брянский ансамбль «Россияне» привёз десять наград с международных конкурсов во Владикавказе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Во Владикавказе состоялся VI Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын майдан-Алания». Участие в нём приняли творческие коллективы из 30 регионов страны.

Брянскую область успешно представил образцовый ансамбль танца «Россияне» центра «Народное творчество». Коллектив завоевал девять дипломов, в том числе звание «Первый из лучших в хореографии». Одними из самых ярких номеров стал русский народный танец «Калинка» и номер с оконными наличниками. В нём было задействовано сразу 50 человек.

Кроме того, коллектив получил диплом лауреата I степени на международном этноконкурсе «Артхурон».