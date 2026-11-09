Дистанционные мошенники обманули 18 брянцев за неделю

2026, 09 ноября 14:22

Дистанционные мошенники похитили свыше 15 миллионов рублей у 18 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 18 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 15 238 000 рублей.

Большую часть суммы злоумышленники похитили у 55-летней жительницы региона. По телефону ей позвонил якобы представитель высокого должностного лица. Под предлогом награждения матерей бойцов, отстаивающих конституционные интересы нашей страны, он обманом заставил женщину передать курьеру 9 100 000 рублей.

Жертвами лжебанкиров стали двое жителей региона. Злоумышленники проинформировали их о якобы подозрительных действиях с картами. Потерпевшие во время беседы пополнили кошельки злоумышленников на 3 249 000 рублей.

Ещё 1 618 000 рублей потеряли брянцы, которые хотели приобрести или продать компьютерную технику, одежду и иные товары на специализированных сайтах или в группах мессенджеров с частными объявлениями.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел.