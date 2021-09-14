Водителя, насмерть сбившего женщину под Почепом, приговорили к пяти годам

В момент аварии автомобилист был пьян.

Житель почепского района предстал перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Как сообщает региональная прокуратура, 10 мая пьяный водитель ехал со скоростью более 109 километров в час. В селе Речица он отвлекся от управления и сбил на пешеходном переходе женщину. От полученных травм пешеход скончалась.

Суд приговорил водителя к пяти годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.