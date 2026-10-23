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ЖКХ

Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту

2026, 23 октября 10:25
Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту
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Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Жуковском муниципальном округе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Жуковка протяженностью. Почти девять километров дороги от федеральной магистрали Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь до города Жуковка в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты уложили базальтовую геосетку с битумной пропиткой в основание дороги и обустроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На виражах сделали уширения. Также строители укрепили обочины асфальтогранулятом и щебнем, обустроили водосбросные сооружения отремонтировали водопропускные трубы. В порядок привели остановочные и посадочные площадки.

В населённых пунктах подрядчик построил тротуары и установил пешеходные ограждения. В завершении ремонта специалисты поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами. 

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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