Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту

2026, 23 октября 10:25

Почти девять километров трассы обновили в Жуковском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Жуковском муниципальном округе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Жуковка протяженностью. Почти девять километров дороги от федеральной магистрали Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь до города Жуковка в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты уложили базальтовую геосетку с битумной пропиткой в основание дороги и обустроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На виражах сделали уширения. Также строители укрепили обочины асфальтогранулятом и щебнем, обустроили водосбросные сооружения отремонтировали водопропускные трубы. В порядок привели остановочные и посадочные площадки.

В населённых пунктах подрядчик построил тротуары и установил пешеходные ограждения. В завершении ремонта специалисты поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».