Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Брянщину накануне

2026, 18 октября 17:52

Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Брянщину накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в посёлке Белая Берёзка в Трубчевском районе. Во время пожара термические ожоги получил хозяин жилища. Мужчину отвезли в больницу.

Кроме того, 17 октября около посёлка Мамай Новозыбковского городского округа беспилотник напал на движущийся автомобиль. Водитель был ранен. После осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение.