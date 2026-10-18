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Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Брянщину накануне

2026, 18 октября 17:52
Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Брянщину накануне
Источник фото

Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Брянщину накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в посёлке Белая Берёзка в Трубчевском районе. Во время пожара термические ожоги получил хозяин жилища. Мужчину отвезли в больницу.

Кроме того, 17 октября около посёлка Мамай Новозыбковского городского округа беспилотник напал на движущийся автомобиль. Водитель был ранен. После осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение.

 

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