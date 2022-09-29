Житель Брянска обманул трех человек, торгуя мифическими комплектующими

Двое жителей Брянской области и один — Приангарья пострадали от действий ранее судимого предприимчивого брянца, который развернул онлайн-торговлю мифическими комплектующими к компьютерам.

Как сообщает УМВД по Брянской области, обвиняемый разместил в интернете объявление с предложением комплектующих по ценам ниже рыночных. А у откликнувшихся на него покупателей выманивал предоплату.

Всего ему удалось присвоить почти 1,4 млн рублей.

Предполагаемый аферист задержан, ему предъявлено обвинение по факту мошенничества и грозит до шести лет лишения свободы.