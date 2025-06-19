Жительница Гордеевского района получила условное наказание за мошенничество с выплатами
Жительницу Гордеевского района суд приговорил к условному наказанию за мошенничество с выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат. На скамье подсудимых оказалась жительница Гордеевского района.
В 2024 году женщина фиктивно зарегистрировалась на территории Суражского района вместе с ребёнком.
Затем она подала заявление в районную администрацию о постановке её на учёт в качестве нуждающейся в жилье. Женщина предоставила ложные документы о факте выезда из радиационной зоны. Но незаконно получить более 4,5 млн рублей путем ей помешали сотрудниками полиции.
Суд приговорил к условному лишению свободы.