Жительница Гордеевского района получила условное наказание за мошенничество с выплатами

Жительницу Гордеевского района суд приговорил к условному наказанию за мошенничество с выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат. На скамье подсудимых оказалась жительница Гордеевского района.

В 2024 году женщина фиктивно зарегистрировалась на территории Суражского района вместе с ребёнком.

Затем она подала заявление в районную администрацию о постановке её на учёт в качестве нуждающейся в жилье. Женщина предоставила ложные документы о факте выезда из радиационной зоны. Но незаконно получить более 4,5 млн рублей путем ей помешали сотрудниками полиции.

Суд приговорил к условному лишению свободы.