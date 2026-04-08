Жительницу Брянска ждёт суд за покушение на дачу взятки инспекторам ДПС

2026, 08 апреля 09:05

Жительницу Брянска ждёт суд за покушение на дачу взятки инспекторам ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Приговор выслушает жительница областного центра.

По версии следствия, вечером 18 марта женщину за рулём автомобиля остановили инспекторы дорожно-патрульной службы за нарушение правил проезда через железнодорожные пути. Такое у автомобилистки не оказалось полиса ОСАГО.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности нарушительница передала инспекторам более 51 тысячу рублей, положив деньги в бардачок служебного автомобиля. Сотрудники полиции от взятки отказались.