2026, 26 мая 16:36
Брянцы завоевали путёвки на чемпионат России по пляжному самбо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В минувшие выходные в городе Мытищи Московской области прошёл чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо. За медали боролись свыше 100 спортсменов из 14 регионов.

Золотую медаль завоевал брянский самбист Виктор Осипенко. Серебряными призёрами стали Анастасия Болобина и Анастасия Цыганкова. Третье место заняли Сергей Трусов и Ольга Брягиня. Последняя такое выполнила норматив Мастера спорта России.

Победители и призёры чемпионата завоевали путёвки на чемпионате России по пляжному самбо, который пройдет в июне в Анапе.

 

