Трассу около заповедника «Брянский лес» отремонтируют по нацпроекту

2026, 26 мая 15:36

Трассу около заповедника «Брянский лес» отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Суземка –Трубчевск» – Холмецкий Хутор в Суземском районе. Девять километров дороги приведёт в порядок подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой». Участок проходит вдоль заповедника «Брянский лес».

Ремонт пройдёт в два этапа. Работы завершат в будущем году.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины. На завершающем этапе рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.