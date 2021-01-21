Жительницу Стародубского района накажут за торговлю самогоном

Факт нелегальной торговли спиртным случайно выявил участковый.

В селе Лужки Стародубского района местный участковый случайно выявил факт незаконной торговли самогоном.

Полицейский обходил свою территорию и заметил жителя села, который прятал что-то за пазухой. Оказалось, что это была бутылка самогона.

Пьяница рассказал, у кого купил спиртное. А в доме у местной жительницы 63 лет, которая ранее уже привлекалась за торговлю самогоном, обнаружил еще одну бутылку, предназначенную для продажи. Пожилая женщина призналась, что продавала самогон собственного изготовления.

По факту нелегальной торговли спиртным возбуждено уголовное дело.