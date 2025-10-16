Жителя Сельцо обвиняют в убийстве знакомого

Жителя Сельцо суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В преступлении подозревают 39-летнего жителя города Сельцо.

По версии правоохранителей, вечером 12 октября около дома на улице Куйбышева фигурант поссорился со своим знакомым. Он ударил приятеля ножом в живот. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.