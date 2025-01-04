За ночь и утро 12 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной. О происшествии сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную массированную атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Минобороны РФ. С вечера 3 декабря и до раннего утра 4 декабря над регионом обнаружили 12 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Все воздушные цели уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений такое нет.