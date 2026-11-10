Фокинский район Брянска отметил 130-летие

2026, 10 ноября 08:34

Фокинский район Брянска отметил 130-летие со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе Фокинский район города Брянска отметил 130-летие со дня основания. Праздничные мероптиятия прошли в городском Дворце культуры железнодорожников.

«Сегодня Фокинский район, включая посёлок Белые Берега, — это крупный административный центр с богатой инфраструктурой, где живут и трудятся десятки тысяч брянцев. Здесь бережно хранят историческую память и уверенно смотрят в будущее», – поздравил собравшихся в зале зрителей от имени мэра Александра Макарова замглавы админисрации Александр Гаврилов.

Концерт стартовал с песни «Фокинка моя», которую исполнили артисты и зрители. Документальный фильм «130 лет истории» рассказал о трудовых подвигах жителей, испытаниях военного времени, послевоенном восстановлении и современных достижениях района. После этого на сцене с яркими номерами выступили Брянский казачий хор, танцевальные ансамбли «Имидж», «Большой паркет» и «Акварель», хоры ветеранов «Славянка» и «Зорюшка», детские коллективы «Альянс» и «Зарянка».