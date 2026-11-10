Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Фокинский район Брянска отметил 130-летие

2026, 10 ноября 08:34
Фокинский район Брянска отметил 130-летие
Источник фото

Фокинский район Брянска отметил 130-летие со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На прошлой неделе Фокинский район города Брянска отметил 130-летие со дня основания. Праздничные мероптиятия прошли в городском Дворце культуры железнодорожников. 

«Сегодня Фокинский район, включая посёлок Белые Берега, — это крупный административный центр с богатой инфраструктурой, где живут и трудятся десятки тысяч брянцев. Здесь бережно хранят историческую память и уверенно смотрят в будущее», – поздравил собравшихся в зале зрителей от имени мэра Александра Макарова замглавы админисрации Александр Гаврилов. 

Концерт стартовал с песни «Фокинка моя», которую исполнили артисты и зрители. Документальный фильм «130 лет истории» рассказал о трудовых подвигах жителей, испытаниях военного времени, послевоенном восстановлении и современных достижениях района. После этого на сцене с яркими номерами выступили Брянский казачий хор, танцевальные ансамбли «Имидж», «Большой паркет» и «Акварель», хоры ветеранов «Славянка» и «Зорюшка», детские коллективы «Альянс» и «Зарянка».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На улице Арсенальской в Брянске организуют одностороннее движение
10 ноября 12:21
На улице Арсенальской в Брянске организуют одностороннее движение
Два вечерних рейса ввели на маршруте автобуса №30 в Брянске
10 ноября 11:28
Два вечерних рейса ввели на маршруте автобуса №30 в Брянске
Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске
10 ноября 08:43
Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17125) брянск (7303) ДТП (2915) ГИБДД (2492) прокуратура (2232) уголовное дело (2169) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1765) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1192)