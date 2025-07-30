370 студентов примет филиал Сеченовского медуниверситета в Брянске

370 студентов в сентябре примет новый филиал Сеченовского медуниверситета в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сентябре в Брянске откроют филиале Сеченовского медицинского университета. На первый курс вуз готов принять 370 человек. Из бюджета Брянской области обучения оплатят 120 студентам.

Для будущих медиков открыты четыре специальности: «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и «Фармация». Все профильные дисциплины в филиале будут вести профессора и доценты Сеченовского университета. Студенты получат знания по высоким стандартам ведущего медицинского вуза страны. Московские наставники также будут проводить мастер-классы в Брянске для медиков.

Брянский филиал Сеченовского университета расположен на бульваре Гагарина, 16. Документы в вуз можно подать до 21 августа лично в консультационном пункте или через госуслуги. На вопросы абитуриентов сотрудники учебного заведения отвечают по телефону: 8(4832) 749376 и по электронной почте: [email protected].