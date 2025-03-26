Более трёх тысяч золотых значков ГТО получили брянцы в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили реализацию всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Так, в 2024 год более чем в два раза выросло число горожан, сдавших нормативы. 46% из 25 238 участников завоевали знаки отличия. 377 человек получили золотые значки, 3 684 — серебряные и 4 557 — бронзовые.

«Прыжки, подтягивание, бег, стрельба, многочисленные упражнения на ловкость и выносливость. Для каждой возрастной категории — свои требования. Нормативы комплекса сдают даже воспитанники детских садов — настолько массовым стало это направление», — уточнила зампредседателя городского спортивного комитета Оксана Есипчук.

В Брянске работают четыре центра тестирования:

— Бежицкий район: спорткомбинат «Десна», улица Институтская 3,

— Володарский район: СОК «Брянск», улица 2–я Мичурина, 32–а,

— Советский район: Брянское государственное училище олимпийского резерва, улица Дуки, 74,

— Фокинский район: спорткомбинат «Спартак», улица ул. 2-я Аллея 1.