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Общество

Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске

2026, 10 ноября 08:43
Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске
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Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

 

8 ноября в России отмечают в День памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. У мемориала «Защитникам правопорядка» в минувшее воскресенье в Брянске собрались сотрудники правоохранительных органов.

Цветы к памятной стеле возложили начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов, члены коллегии УМВД, председатель Общественного совета Елена Гришина и председатель ветеранской организации Игорь Пудиков. Память погибших почтили минутой молчания.

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