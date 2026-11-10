Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске

2026, 10 ноября 08:43

Память погибших сотрудников ОВД почтили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

8 ноября в России отмечают в День памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. У мемориала «Защитникам правопорядка» в минувшее воскресенье в Брянске собрались сотрудники правоохранительных органов.

Цветы к памятной стеле возложили начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов, члены коллегии УМВД, председатель Общественного совета Елена Гришина и председатель ветеранской организации Игорь Пудиков. Память погибших почтили минутой молчания.