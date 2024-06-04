Более трёхсот лагерей для детей будут работать летом в Брянской области

Более трёхсот оздоровительных лагерей для детей будут работать летом в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании в правительстве Брянской области обсудили летнюю оздоровительную кампанию. Так, всего в регионе будут работать 382 организаций для отдыха детей. Большинство из них – это лагеря с дневным пребыванием. Также для школьников откроют двери 12 загородных оздоровительных лагерей и шесть лагерей санаторного типа. Отдохнут в них 48 000 детей, в том числе 275 ребят из луганского города Брянка. ДЛя последних организованы три смены лагере «Огонёк».

Ещё 605 детей Брянской области получили путёвки во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и «Алые паруса».