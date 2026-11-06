В Выгоничском районе обновили более километра трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В 2026 году в план ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск» — Выгоничи. Специалисты обновили 1,4 километра дороги в Выгоничском районе.
Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуары. Также на трассе обновили остановочные площадки, съезды, пересечения и примыкания.
Для безопасности пешеходом подрядчик сделал искусственные неровности и установил ограждение. В завершении ремонта рабочие нанесли разметку и поставили новые дорожные знаки.