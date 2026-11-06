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ЖКХ

В Выгоничском районе обновили более километра трассы по нацпроекту

2026, 06 ноября 12:39
В Выгоничском районе обновили более километра трассы по нацпроекту
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В Выгоничском районе обновили более километра трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В 2026 году в план ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск» — Выгоничи. Специалисты обновили 1,4 километра дороги в Выгоничском районе.

Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуары. Также на трассе обновили остановочные площадки, съезды, пересечения и примыкания.

Для безопасности пешеходом подрядчик сделал искусственные неровности и установил  ограждение. В завершении ремонта рабочие нанесли разметку и поставили новые дорожные знаки.

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