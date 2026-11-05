Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В канун Дня народного единства в городе-побратиме Гусеве Калининградской области прошёл концерт «Дым Отечества». Но сцену вышел ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской областной филармонии имени Александры Пахмутовой.
Брянский коллектив исполнил известные песни, гимн региона, казачьи и современные композиции, посвященные защитникам Отечества.
Концертную программу приурочили к 80-летию образования Калининградской области.