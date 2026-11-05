Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве

2026, 05 ноября 11:43
Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве
Источник фото

Брянский ансамбль выступил в городе-побратиме Гусеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В канун Дня народного единства в городе-побратиме Гусеве Калининградской области прошёл концерт «Дым Отечества». Но сцену вышел ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской областной филармонии имени Александры Пахмутовой.

Брянский коллектив исполнил известные песни, гимн региона, казачьи и современные композиции, посвященные защитникам Отечества.

Концертную программу приурочили к 80-летию образования Калининградской области.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи
05 ноября 13:32
Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи
Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле
05 ноября 12:46
Брянские дзюдоисты завоевали 10 медалей на турнире в Орле
Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу
05 ноября 11:12
Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17078) брянск (7294) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2229) уголовное дело (2166) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1762) мчс (1592) коронавирус (1272) дороги (1189)