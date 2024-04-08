Брянские волейболистки стали чемпионками России

Брянские спортсменки «Спартака» выиграли Чемпионат России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Новом Уренгое прошёл финал чемпионата России по волейболу. Волейболистки из команды Брянского городского спортивного комбината «Спартак» вышли в плей-офф. Девушки обыграли с одинаковым счётом 2:0 «Торпедо» из Москвы и «Динамо-Татарстан».

В финале брянская команда встретилась с победительницами двух последних чемпионатов «Заречье-Одинцово-1». Матч вновь закончился со счётом 2:0. Брянский «Спартак» стал чемпионом России. Спортсменки получат звания «Мастер спорта России».