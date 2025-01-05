Брянский губернатор посетил взводно-опорный пункт «БАРС» на линии соприкосновения. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.

Накануне губернатор Брянской области посетил взводно-опорный пункт «БАРС-Брянск»

на линии соприкосновения. Вместе с командиром подразделением Сергеем Антошиным они посмотрели, как устроены быт и служба формирования.

«Фортификационные сооружения, где расположился добровольческий отряд, — линия обороны. Бойцы прошли отбор, обучение, они по собственному желанию сегодня именно на передовой. На условия службы не жалуются», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глав арегиона уточнил, что на линии соприкосновения нет праздников и выходных. Также в «БАРСе» существует подразделение, работающее с беспилотниками. Его бойцы выполняет задачи Минобороны.

«Поздравил защитников с наступающим Рождеством, поблагодарил за службу, за то, что приняли для себя такое важное решение — не только стать частью боевого резерва страны, но и защищать родную землю от врага на передовой. Это настоящие мужчины, воины, и, я уверен, вместе мы обязательно победим!» – заключил Александр Богомаз.