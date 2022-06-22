Брянский губернатор поучаствовал в «Вахте памяти» в Брестской крепости

Митинг прошёл в мемориальном комплексе в Республике Беларусь.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз по приглашению Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева принял участие в «Вахте памяти» в Брестской крепости. Памятный митинг прошёл 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Республике Беларусь.

«В российской истории есть даты, которые навсегда останутся в народной памяти как великие свидетельства мужества и стойкости нашего народа. Здесь, в Брестской крепости, на рассвете 22 июня 1941 года был нанесён вероломный удар по нашей Родине. И здесь же был совершён великий подвиг воинов-защитников Брестской крепости. Солдаты и офицеры многонационального советского народа плечом к плечу целый месяц держали оборону. Они были в глубоком тылу противника, наступавшего на Москву, но не сдавались», – отметил глава региона.