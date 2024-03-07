Брянский губернатор поздравил матерей и жен военных в преддверии 8 Марта. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В правительстве Брянской области прошло торжественное мероприятие. В преддверии

Международного женского дня губернатор региона встретился с матерями и женами участников спецоперации. Женщины пообщались с Александром Богомазом. Им вручили цветы.

«Конечно, в каждой семье волнуются и переживают за сыновей и мужей, за самых дорогих людей, ждут домой и сами стараются помочь фронту, не остаются в стороне. А главная задача власти — окружить вниманием и заботой, ни одна просьба не останется без ответа», – подчеркнул Александр Богомаз.