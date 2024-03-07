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Брянский губернатор поздравил матерей и жен военных

2024, 07 марта 09:42 Лента новостей
Брянский губернатор поздравил матерей и жен военных
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Брянский губернатор поздравил матерей и жен военных в преддверии 8 Марта. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

В правительстве Брянской области прошло торжественное мероприятие. В преддверии 

Международного женского дня губернатор региона встретился с матерями и женами участников спецоперации. Женщины пообщались с Александром Богомазом. Им вручили цветы. 

«Конечно, в каждой семье волнуются и переживают за сыновей и мужей, за самых дорогих людей, ждут домой и сами стараются помочь фронту, не остаются в стороне. А главная задача власти — окружить вниманием и заботой, ни одна просьба не останется без ответа», – подчеркнул Александр Богомаз.

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