Брянский губернатор поздравил жителей Гомельской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей Гомельской области днём рождения региона. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Гомельской области исполнилось 85 лет. Торжественные мероприятия в честь этого события посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Гомельская область является нашим важным партнером. В рамках соглашения, заключенного между регионами, успешно развивается сотрудничество в сфере жилищного и дорожного строительства, промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, молодежной политики», – отметил глава региона.

Александр Богомаз уточнил, что удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянщины с Республикой Беларусь в прошлом году перешагнул отметку в 35%.

«Брянская область открыта для дальнейшего взаимного сотрудничества! Желаю всем жителям Гомельской области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, а региону — дальнейшего развития и процветания!» – заключил брянский губернатор.