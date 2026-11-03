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Брянца суд отправил в колонию на девять лет за торговлю наркотиками

2026, 03 ноября 17:35
Брянца суд отправил в колонию на девять лет за торговлю наркотиками
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Брянца суд отправил в колонию на девять лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель региона. 

В феврале 2025 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, занимавшегося сбытом запрещённых веществ через интернет. Нароктики они продавали на территории Брянской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Самарской, Орловской, Московской областей, а также Краснодарского, Ставропольского и Камчатского краев.

Фигурант выполнял функции «оператора-модератора». Он координировал курьеров. вербовал новых участников и занимался рекламой.

В апреле 2025 года деятельность преступного сообщества пресекли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более трёхсот граммов запрещённых веществ. 

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии особого режима  и штрафу в 900 тысяч рублей. В доход государства конфискованы его мобильные телефоны и ноутбук. Решение не вступило в законную силу. 

Уголовное дело в отношении соучастников находится в суде.

 

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