Брянца суд отправил в колонию на девять лет за торговлю наркотиками

2026, 03 ноября 17:35

Брянца суд отправил в колонию на девять лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель региона.

В феврале 2025 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, занимавшегося сбытом запрещённых веществ через интернет. Нароктики они продавали на территории Брянской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Самарской, Орловской, Московской областей, а также Краснодарского, Ставропольского и Камчатского краев.

Фигурант выполнял функции «оператора-модератора». Он координировал курьеров. вербовал новых участников и занимался рекламой.

В апреле 2025 года деятельность преступного сообщества пресекли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более трёхсот граммов запрещённых веществ.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии особого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. В доход государства конфискованы его мобильные телефоны и ноутбук. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастников находится в суде.