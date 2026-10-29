Центр семейного наследия открыли в Брянске

2026, 29 октября 15:32

Центр семейного наследия открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в гимназии №3 торжественно открыли Центр семейного наследия «Семейные секреты». Работу он начал с мастер-классов. Занятие по записи сказки «Теремок» провели актёры Брянского театра кукол. Кружок «Рукодельница» ДК посёлка Большое Полпино показал «Блинные посиделки». А народный мастер Светлана Муратова провела мастер-класс «Куколка-кувадка».

Новое пространство появилось благодаря победе учебного заведения в конкурсе родительских инициатив Российского общества «Знание» и получению гранта в два миллионов рублей. В Центре семейного наследия будут проходить встречи, мастер-классы, исследовательские и творческие занятия, посвящённые истории рода, традициям и преемственности.