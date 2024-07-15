Брянский губернатор проверил ход реконструкции сквера в Стародубе

Брянский губернатор проверил ход реконструкции сквера «40 лет Победы» в Стародубе. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Стародубе продолжается реконструкция сквера «40 лет Победы». Территория победила во всероссийском конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Министерства строительства и ЖКХ России в прошлом году. На модернизацию 72,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, а 30 млн — из местного бюджета.

В сквере сохранят памятники воинам-землякам, погибшим при защите интересов Родины, воинам-десантникам, пограничникам. Здесь появится зона отдыха с фонтаном, качелями, детской и спортивной площадками, а также местом для молодоженов. Специалисты обновят освещение. Также в сквере построят кафе с летней верандой.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава муниципального городского округа Стародуб Александр Подольный проинспектировали ход работ.

«Строительство ведется по графику, темп работ хороший. Обновленный сквер станет подарком жителям города к 22 сентября, Дню освобождения Стародубщины от немецко-фашистских захватчиков», – подчеркнул Александр Богомаз.