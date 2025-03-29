Брянский губернатор вручил юбилейную медаль ветерану войны. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил ветерана Василия Даниловича Копылова. По поручению Президента России Владимира Путина он передал ему медаль к 80-летию победы в Великой Отечественной войне

Василий Копылов с февраля 1945-го прошёл боевой путь составе 3-го Украинского фронта 5-ой дивизии 22-го кавалерийского полка 4-го корпуса. А День Победы он встретил в Германии. Затем Копылов продолжил военную службу в Румынии до 1949 года. Он награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны он 20 лет отработал лесником в Стародубском и Елионском лесничествах.

Василий Данилович вырастил двоих сыновей и дочь

«Он окружен заботой и вниманием родных. Самая большая отрада для ветерана — восемь внуков, 16 правнуков и 2 праправнука! Здоровья Василию Даниловичу еще на долгие годы!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.