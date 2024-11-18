Брянский губернатор встретился с замминистра России по делам гражданской обороны и ЧС

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с замминистра России по делам гражданской обороны и ЧС. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с заместителем Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы Ильей Денисовым. Они обсудили совместную деятельность в сфере гражданской обороны и предупреждения ЧС. Также речь шла т мерах для обеспечения безопасности жителей в приграничных районах.

«Сотрудники центрального аппарата ведомства под руководством заместителя главы МЧС России оценили работу подразделений специализированной пожарно-спасательной части, пожарно-спасательной части по охране Клинцовского района и единой дежурно-диспетчерской службы Клинцов, посетили Клинцовскую кадетскую школу-интернат «Юный спасатель» — пообщались с ребятами и вручили им спортивный инвентарь», — подчеркнул Александр Богомаз.