Брянский лыжник в составе команды выиграл второе «золото»

До этого в эстафете Россия выигрывала 42 года назад.

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине заработали очередное «золото». Команда, в состав которой вошёл брянский спортсмен Александр Большунов, впервые в новейшей истории победили в лыжной эстафете. До этого золотые медали 42 года назад получили советские олимпийцы.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов прошли дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Лыжники из Норвегии проиграли нашим спортсменам 1 минуту 7,2 секунды. Третьими пришли спортсмены из Франции.

Уроженец Брянской области Александр Большунов на своём этапе увеличил отрыв команды. И стал двукратным олимпийским чемпионом. В Пекине он уже завоевал золото в скиатлоне и серебро в гонке на 15 километров.

Перед началом гонки Александр отметил, что у команды есть шансы на «золото» и каждый должен выложиться на 100–110 процентов.