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Криминал

Кражу велосипеда за один день раскрыли полицейские в Брянске

2026, 02 ноября 10:42
Кражу велосипеда за один день раскрыли полицейские в Брянске
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Рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда, за один день задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию Советского района города Брянска обратились молодой человек и девушка. Неизвестный злоумышленник похитил у них велосипед стоимостью 8 500 рублей, а также пытался украсть второй. Его стоимость составила 30 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что владельцы транспорта прогуливались вдоль берега реки. Велосипеды они оставили лежать на траве. Злоумышленник успел спрятать в кустах один из них. А при попытке забрать второй мужчину заметили прохожие.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день.  45-летний гражданин соседнего государства уже был судим за неуплату алиментов.
Мужчина пояснил, что был пьян и на преступление решился спонтанно.
Фигуранту предъявлено обвинение. Он возместил потерпевшей стоимость похищенного велосипеда. Уголовное дело рассмотрит суд.

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