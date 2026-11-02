Кражу велосипеда за один день раскрыли полицейские в Брянске

2026, 02 ноября 10:42

Рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда, за один день задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Советского района города Брянска обратились молодой человек и девушка. Неизвестный злоумышленник похитил у них велосипед стоимостью 8 500 рублей, а также пытался украсть второй. Его стоимость составила 30 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что владельцы транспорта прогуливались вдоль берега реки. Велосипеды они оставили лежать на траве. Злоумышленник успел спрятать в кустах один из них. А при попытке забрать второй мужчину заметили прохожие.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день. 45-летний гражданин соседнего государства уже был судим за неуплату алиментов.

Мужчина пояснил, что был пьян и на преступление решился спонтанно.

Фигуранту предъявлено обвинение. Он возместил потерпевшей стоимость похищенного велосипеда. Уголовное дело рассмотрит суд.