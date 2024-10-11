Брянский водоканал ищет сотрудников
Брянский водоканал предлагает несколько десятков свободных вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Брянский городской водоканал ищет сотрудников. На работу приглашают разных специалистов. Свободны в учреждении несколько десятков вакансий — от мастера водопроводной сети и инженера-микробиолога до слесаря-ремонтника и машиниста насосных установок.
Водоканал предлагает работникам официальное трудоустройство, спецодежду, зарплату дважды в месяц, оплачиваемые отпуск и больничный. Также на предприятии готовы поддержать кандидатов без опыта и специальных навыков.
Телефон отдела кадров: 8–(4832)–32–71–04.
Адрес: Брянск, улица Фрунзе, 66. Остановка «Фабрика Десна».
Вакансии:
— Мастер в/сеть
— Мастер к/сеть
— Помощник мастера
— Электрогазосварщик
— Слесарь аварийно-восстановительных работ (в/сети)
— Слесарь аварийно-восстановительных работ (к/сети)
— Главный бухгалтер
— Инженер ОСиР на период ДО
— Инженер-химик
— Инженер-микробиолог
— Лаборант химического анализа
— Лаборант-микробиолог
— Швея
— Техник /Сектор по работе с жилищным фондом
— Контролер водопроводного хозяйства
— Начальник отдела /Отдел кадров/
— Специалист /Отдел кадров/ на период ДО, знание ВУ
— Монтажник наружных трубопроводов
— Машинист экскаватора
— Водитель автомобиля
— Машинист насосных установок (кнс)
— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— Слесарь-ремонтник
— Механик
— Слесарь по ремонту автомобилей
— Машинист компрессорных установок
— Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
— Инженер-энергетик
— Тракторист
— Токарь
— Заместитель начальника службы /Служба технического обеспечения
— водитель погрузчика
— Аккумуляторщик
— Маляр-штукатур
— Столяр
— Каменщик
— Кровельщик-изолировщик
— Слесарь-сантехник
— Зам. начальника участка по насосным станциям
— Оператор на решетке и песколовках
— Оператор на первичных отстойниках
— Заместитель начальника участка
— Моторист (машинист)
— Главный технолог-руководитель группы /Технологическая группа/
— Оператор локатора горизонтального направленного бурения
— Оператор установки горизонтального направленного бурения
— Жестянщик
— Начальник отдела — главный энергетик
— Слесарь по КИП и А
— Электромонтер по испытаниям и измерениям
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