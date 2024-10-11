Брянский водоканал ищет сотрудников

Брянский водоканал предлагает несколько десятков свободных вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Брянский городской водоканал ищет сотрудников. На работу приглашают разных специалистов. Свободны в учреждении несколько десятков вакансий — от мастера водопроводной сети и инженера-микробиолога до слесаря-ремонтника и машиниста насосных установок.

Водоканал предлагает работникам официальное трудоустройство, спецодежду, зарплату дважды в месяц, оплачиваемые отпуск и больничный. Также на предприятии готовы поддержать кандидатов без опыта и специальных навыков.

Телефон отдела кадров: 8–(4832)–32–71–04.

Адрес: Брянск, улица Фрунзе, 66. Остановка «Фабрика Десна».

Вакансии:

— Мастер в/сеть

— Мастер к/сеть

— Помощник мастера

— Электрогазосварщик

— Слесарь аварийно-восстановительных работ (в/сети)

— Слесарь аварийно-восстановительных работ (к/сети)

— Главный бухгалтер

— Инженер ОСиР на период ДО

— Инженер-химик

— Инженер-микробиолог

— Лаборант химического анализа

— Лаборант-микробиолог

— Швея

— Техник /Сектор по работе с жилищным фондом

— Контролер водопроводного хозяйства

— Начальник отдела /Отдел кадров/

— Специалист /Отдел кадров/ на период ДО, знание ВУ

— Монтажник наружных трубопроводов

— Машинист экскаватора

— Водитель автомобиля

— Машинист насосных установок (кнс)

— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

— Слесарь-ремонтник

— Механик

— Слесарь по ремонту автомобилей

— Машинист компрессорных установок

— Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

— Инженер-энергетик

— Тракторист

— Токарь

— Заместитель начальника службы /Служба технического обеспечения

— водитель погрузчика

— Аккумуляторщик

— Маляр-штукатур

— Столяр

— Каменщик

— Кровельщик-изолировщик

— Слесарь-сантехник

— Зам. начальника участка по насосным станциям

— Оператор на решетке и песколовках

— Оператор на первичных отстойниках

— Заместитель начальника участка

— Моторист (машинист)

— Главный технолог-руководитель группы /Технологическая группа/

— Оператор локатора горизонтального направленного бурения

— Оператор установки горизонтального направленного бурения

— Жестянщик

— Начальник отдела — главный энергетик

— Слесарь по КИП и А

— Электромонтер по испытаниям и измерениям

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