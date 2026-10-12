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ЖКХ

22 дороги отремонтировали в Брянске в 2026 году

2026, 12 октября 11:15
22 дороги отремонтировали в Брянске в 2026 году
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22 дороги отремонтировали в Брянске с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

С начала 2026 год в Брянске строители капитально отремонтировали 22 дороги. В порядок привели более 24 километров магистралей. На это потратили свыше 852 млн рублей. В эксплуатацию уже приняли улицы Горького, Советская, Пролетарская, Кирпичная, Орджоникидзе, Куйбышева, Клары Цеткин, Маяковского, Гончарова, Никитина, Камозина, Окружная, Бондаренко, Донбасская, 2-я Мичурина, Севская, Бежицкая, Красноармейская и Калинина, а также 2-ой въезд в посёлок Белые Берега, переулки Северный и Московский.

Ещё на 17 дорогах работы продолжаются. Также идёт строительство дублёра улицы Карачижской.

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