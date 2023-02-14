Брянским лицеистам рассказали об спецоперации

На классном часе старшеклассникам лицея №27 Брянска рассказали об спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона в своих социальных сетях.

Учебная неделя во всех школах России начинается с классного часа «Разговоры о важном». В лицее № 27 Брянска со старшеклассниками встретилась председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марина Седнева. Школьникам рассказали о спецоперации.

«История сегодня вершится на наших глазах. Мы живем в такое время, когда жизнь можно разделить на «до» и «после». 24 февраля 2022 года стало началом нового этапа, когда стало понятно, кто друг, а кто враг, кто патриот, а кто предатель. И кто — настоящий герой. Как российский офицер Федор Журавлев, погибший, исполняя свой воинский долг по защите национальных интересов России, как начальник хирургического отделения операционно-перевязочного взвода медицинской роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка Дмитрий Седнев. Как их матери, которые сегодня рассказывают о подвиге своих сыновей подрастающему поколению», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.