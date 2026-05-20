Дрон атаковал грузовой автомобиль в Суземке

2026, 20 мая 09:54

Мужчина пострадал при атаке дрона на грузовой автомобиль в Суземке. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Утром 20 мая ВСУ атаковали посёлок Суземка Суземского района. FPV–дрон ударил по движущемуся автомобилю. При нападении поврежён грузовой автомобиль. Ранения получил водитель агропромышленного холдинга «Мираторг».

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления!» – уточнил врио губернатор Егор Ковальчук.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.