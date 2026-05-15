Происшествия

Владелец заплатит покусанному его собакой ребёнку по решению брянского суда

2026, 15 мая 14:16
Владелец заплатит покусанному его собакой ребёнку по решению брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница села Коржовка-Голубовка Клинцовского района. 10 декабря 2025 года на улице Богунской на её несовершеннолетнего сына напала собака, когда он возвращался из школы домой. Животное укусило мальчика. Ему потребовалась медицинская помощь.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция взыскала с владельца собаки компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

