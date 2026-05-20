Врио губернатор региона встретился с участниками программы «Брянские герои»

2026, 20 мая 09:02
Источник фото

Врио губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с участниками программы «Брянские герои». Она входит в федеральную программу «Время Героев». 

«Самое главное, чтобы по итогам обучения у каждого сложилась четкая позиция, готов ли он работать в органах государственной и муниципальной власти. Это служба народу, людям, региону, Родине. Нам не хватает грамотных управленцев, стране, региону нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях в органах власти», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Участники программы уже прошли первый модуль, посвященный наставничеству. В настоящее время военнослужащие изучают вопросы экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса. 

«Договорились, что на следующем этапе обязательно проведем тематическую встречу, только не в формате лекции, а в режиме открытого диалога, практических вопросов и ответов», – заключил Егор Ковальчук.

