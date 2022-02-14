Движение по мосту у станции Брянск-2 ограничат

На выходных путепровод убирали от снега.

Сегодня с 9 утра ограничат движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути станции Брянск-2. Там будут ремонтировать проезжую часть. Машины будут двигаться по одной полосе.

В выходные мост чистили от снега и готовили к проведению ямочного ремонта.