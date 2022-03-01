Двое брянских военных погибли на Украине

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Двое брянских военнослужащих погибли на Украине. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсетях.

«Трагические вести пришли на Брянскую землю. Со скорбью сообщаю о гибели наших ребят, служащих Вооружённых сил Российской Федерации Артёма Рогачёва и Андрея Калмыкова на территории Украины. Они с честью исполнили свой воинский долг, проявив мужество и героизм в ходе специальной операции по защите Донбасса. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и разделяю тяжесть этой невосполнимой утраты. Вечная память нашим землякам», — сообщил глава региона.