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Культура

Шесть ДК в брянских сёлах обновили за 34 млн рублей

2026, 08 ноября 17:02
Шесть ДК в брянских сёлах обновили за 34 млн рублей
Источник фото

Шесть ДК в брянских сёлах обновили за 34 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в сёлах Брянской области в 2026 году отремонтировали шесть домов культуры. Четыре из них расположены в Выгоничском районе, а ещё два — в Дятьковском и Клетнянском районах.

Специалисты починили кровли и инженерные системы, отремонтировали все внутренние помещения, обновили и утеплили фасады.

На преображение потратили почти 34 миллиона рублей.

 

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