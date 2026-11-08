Шесть ДК в брянских сёлах обновили за 34 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.
По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в сёлах Брянской области в 2026 году отремонтировали шесть домов культуры. Четыре из них расположены в Выгоничском районе, а ещё два — в Дятьковском и Клетнянском районах.
Специалисты починили кровли и инженерные системы, отремонтировали все внутренние помещения, обновили и утеплили фасады.
На преображение потратили почти 34 миллиона рублей.