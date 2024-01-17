Ещё один беспилотник уничтожили над Брянщиной
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Над Брянщиной военные Минобороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Система противовоздушной обороны сбила его над Трубчевским районом. Люди не пострадали и разрушений нет.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов