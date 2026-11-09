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Культура

Брянская спортсменка стала первой на фестивале по бальным танцам

2026, 09 ноября 14:04
Брянская спортсменка стала первой на фестивале по бальным танцам
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Брянская спортсменка стала первой на фестивале по бальным танцам. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

В воскресенье, 8 ноября, в городе Смоленске прошёл Фестиваль по бальным и акробатическим танцам «Золотая осень-2026». Во Дворце спорта «Юбилейный» собрались юные танцоры из разных регионов.

Брянскую область успешно представила воспитанница студии спортивного танца «Гранд» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Дарья Кулешова. В абсолютном кубке она заняла первое место.

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