Брянская спортсменка стала первой на фестивале по бальным танцам

2026, 09 ноября 14:04

Брянская спортсменка стала первой на фестивале по бальным танцам. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В воскресенье, 8 ноября, в городе Смоленске прошёл Фестиваль по бальным и акробатическим танцам «Золотая осень-2026». Во Дворце спорта «Юбилейный» собрались юные танцоры из разных регионов.

Брянскую область успешно представила воспитанница студии спортивного танца «Гранд» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Дарья Кулешова. В абсолютном кубке она заняла первое место.