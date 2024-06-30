55-й Международный фестиваль «Славянское единство» прошёл в Брянске. На него собрались гости и участники из Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, других российских регионов.

Центром юбилейного мероприятия стала Славянская площадь. Там работала выставка техники предприятий Брянской области и Республики Беларусь.

Для гостей работали интерактивные площадки по патриотическому воспитанию, судомоделизму, фольклору, декоративно-прикладному искусству. А на диалоговой площадке представители органов власти Беларуси и России ответили на актуальные вопросы молодых людей из международного лагеря «Дружба».

Для гостей и участников фестиваля брянские хлебокомбинаты испекли 20-метровый пирог.

«Пирог дружбы — символ сохранения славянских традиций, достатка и гостеприимства. Самых дорогих гостей встречают хлебом-солью и вкусными пирогами», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Завершился фестиваль торжественным вечером в концертном зале «Дружба».