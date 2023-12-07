Губернатор сообщил подробности трагедии в гимназии Брянска

Губернатор Александр Богомаз в своих соцсетях рассказал подробности стрельбы в гимназии №5 Брянска.

7 декабря в гимназии №5 Брянска произошло ЧП. В учебное заведение ученица пришла с оружием.

«Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

На месте происшествия работают следователи. Они выясняют, где девочка взяла огнестрельное оружие и как смогла пронести его в школу. Возбуждено уголовное дело.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», – добавил Александр Богомаз.