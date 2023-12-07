Меры безопасности усилят в школах Брянска после ЧП

Меры безопасности максимально усилят в школах Брянска после трагедии в гимназии №5. Об этом сообщили в мэрии.

Глава городской администрации Александр Макаров провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии после трагедии в бежицкой гимназии №5. Чиновники, правоохранители и спасатели обсудили причины трагедии и мер предотвращения подобных происшествий.

Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре прошли проверки безопасности. В гимназии №5, как и в других школах Брянска, была охрана, видеонаблюдение, «тревожная кнопка».

Александр Макарова распорядился максимально усилить меры безопасности. В школах пройдут проверки требований к антитеррористической защищённости, дополнительные инструктажи педагогов. Проконтролируют специалисты и работу ЧОПов и вневедомственной охраны.

Кроме того, Александр Макаров указал на необходимость провести родительские и педагогические собрания по теме агрессивного поведения подростков.